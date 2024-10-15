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Nijerya'da M çiçeği virüsü alarmı! Vaka sayısı 94'e yükseldi

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da M çiçeği virüsü (mpox) vakalarının sayısının 94'e yükseldiği açıklandı.

Haber Merkezi
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Nijerya'da M çiçeği virüsü alarmı! Vaka sayısı 94'e yükseldi
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 25 eyaletine bağlı 63 bölgesine yayıldığı belirtildi.

Ülkede son bir haftada 10 yeni M çiçeği virüsü vakası tespit edildiği aktarılan açıklamada, böylece ülkedeki vaka sayısının 94'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin virüsün daha fazla yayılmaması için yeni önlemler aldığı ifade edildi.

10 bin doz aşı teslim alınmıştı

Nijerya, M çiçeği hastalığıyla mücadele kapsamında ABD'nin gönderdiği 10 bin doz aşıyı 27 Ağustos'ta teslim almıştı.

Nijerya hükümeti, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlamıştı.

İnsanlardan da hayvanlardan da bulaşabiliyor

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

Belirtileri neler?

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavisi yok

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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