Nirvana ile ünlü moda markası, 'gülen yüz' logosu davasında 6 yıl sonra uzlaştı

90'lı yılların popüler Amerikalı grunge müzik grubu Nirvana'nın, Fransa menşeili lüks marka devi LVMH'nin sahibi olduğu moda markası Marc Jacobs ve sanat yönetmeni Robert Fisher'in, grubun ikonik "gülen yüz" logosu ile çarpıcı bir benzerlik taşıyan bir görseli tasarımlarda kullanması üzerine açılan dava nihayet çözüme kavuştu.

Böylece logoya yönelik uzun süredir devam eden anlaşmazlık ve altı yıllık hukuki mücadele de sona ermiş oldu.

Nirvana, grubun ilk kez 1992 yılında lisanslanan ikonik logosuna biraz fazla benzeyen bir gülen yüzün yer aldığı "Redux Grunge" koleksiyonunu piyasaya sürmesinin ardından 2018 yılında Marc Jacobs'a dava açmıştı.

Söz konusu tişörtte, gözler için kullanılan 'X' harfleri yerine 'M' ve 'J' harfleri, dili dışarı sarkan sallantılı bir gülümseme ve Nirvana'nınkine benzer bir yazı tipiyle "Heaven" kelimesi yer alıyordu.

Telif tartışması

Logo, 1991 yılında grubun solisti Kurt Cobain tarafından yaratılmıştı. Ancak baterist Dave Grohl ve bas gitarist Krist Novoselic daha önce gülen yüzü kimin yaptığını bilmediklerini ifade etmişlerdi. Marc Jacobs'un avukatları da karşı davada bu konuyu gündeme getirmiş, Cobain'in tasarladığı logonun telif hakkının müzik grubu Nirvana'ya ait olmayabileceğini iddia etmişti.

Grubun avukatları ise moda markasının "Nirvana'nın telif hakkı ile korunan logosunu ürün tasarımlarında ve ürünlerini tanıtmak için kullanmasının kasıtlı olduğunu ileri sürmüştü.

Avukatlar, "Grunge" müzik türünün kurucularından biri olan Nirvana ile "Bootleg Redux Grunge" koleksiyonunun tamamını ilişkilendirmek ve böylece koleksiyonla "grunge" ilişkisini daha otantik hale getirmeye yönelik daha büyük bir kampanyanın parçası olduğunu" savunmuştu.

Logonun 90'larda tasarlandığı iddiası

2020 yılında Nirvana'nın plak şirketi Geffen Records'un eski sanat yönetmeni Robert Fisher'ın logoyu 1990'larda grupla çalışırken tasarladığını iddia etmesi ile işler daha da karıştı.

ABD Bölge Yargıcı John Kronstadt 2023 yılında, logoyu Fisher'ın yaratmış olması halinde Fisher'ın değil, Geffen'ın logonun sahibi olacağına hükmetti. Ancak logonun Cobain mi yoksa Fisher tarafından mı yaratıldığına karar verilemedi.

Bu hafta Kaliforniya'daki bir bölge mahkemesinde taraflar, arabulucu önerilerini kabul etti.

Uzlaşmanın şartları mahkeme belgelerinde açıklanmazken, tarafların anlaşmanın detaylarını hazırlamak için 21 günleri bulunuyor.