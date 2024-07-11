Bankacılığı bıraktı, YouTuber oldu: 1 milyon dolar kazanıyor

On yıllık bankacılık hayatında Shah, 2022 yılında Crédit Agricole'da müdür yardımcısı olarak 200.000 sterlin (256.000 dolar) yıllık kazanç elde etti. Ancak bankacı, kariyerinden memnun olmayarak ayrıldı.

"Bunun beni tatmin etmediğini, entelektüel açıdan teşvik edici olmadığının farkına vardığımda kurumsal hayatımın yaklaşık dokuzuncu yılıydı" diyen Shah, yaklaşık iki buçuk yıl önce hayatını yeniden değerlendirmek için, 'Para sorun olmasaydı ne yapardınız?' gibi yönlendirmelerle ne istediğini buldu.

Shah, kişisel finans ve karmaşık bilgileri herkesin erişimine açık hale getirme konusunda tutkulu olduğunu fark etti. "Kişisel finans alanında sadece bilgi sahibi olmanın bile cebinize giren para üzerinde çok büyük bir etkisi olabilir" diyen YouTuber, Aralık 2021'de videolar hazırlamaya başladı ve şu anda 1 milyondan fazla abonesi var.

1 milyon dolardan fazla kazanıyor

6 haneli bir ikramiye alacak olmasına rağmen, Ocak ayında yatırım bankacılığı işinden ayrıldı. Şu anda YouTube videoları, kurslar, ürün satışları, kurumsal görüşmeler ve marka ortaklıklarında 1 milyon dolardan fazla kazanıyor.

“Bankacılıkta kazandığımdan çok daha fazlasını kazanıyorum” diyen Shah, "Artık paranın peşinde koşmayıp sadece iyi olduğum şeyin, tutkumun ve gerçekten keyif aldığım şeyin peşinde koşmam sonucunda, daha önce sahip olduğum her şeyi geride bırakmayı başardım” diye de ekliyor.

Shah, CNBC Make It'te YouTube kanalını ve bankacılığı nasıl bıraktığını anlattı.

“1000 aboneye ulaşmak 11 ay sürdü”

" Yoksullaştıran Para Alışkanlıkları", "7 Pasif Gelir Fikri" ve "İlk 1000 Dolarınızla Nasıl Yatırım Yapmalısınız?" gibi çeşitli konularda videoları bulunan Shah’ın izlenme oranları da 100 bin ila 9 milyon arasında değişiyor.

2021 yılında videoları çok izlenmese de Shah'ın kaderi Haziran 2022'de değişti. Haftada iki kez paylaşım yapan bankacının Eylül ayında “yatırım bankacısı olarak hayatından bir gün” videosu yankı buldu ve bir ayda 50 bin abone ile 3.000 sterlin kazandırdı.

Shah’ın 1.000 aboneye ulaşması 11 ayını aldı, ancak 100.000 aboneye ulaşması iki ay sürdü.

Finansal okuryazarlık

Shah, hedef kitlesinin genç yetişkinler, kadınlar ve finansal eğitime erişimi olmayan kişilerden oluştuğunu söylerken, şunları eklemeden de geçemiyor:

"Kamerayla konuştuğumda, sanki 22 ya da 23 yaşımdayken kendimle konuşuyormuşum gibi düşünüyorum. Kariyerlerinde para kazanmaya başlayan bir noktada olan ancak daha genç olan birçok insan var ama onlar şunu bilmek istiyorlar: 'Birikimlerimle ne yapacağım? Zenginliği nasıl büyütebilirim? Sevmediğim bir işi bırakabilmek için kendimi nasıl hazırlayabilirim?'”