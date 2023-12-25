Nvidia’dan İsrail’e 15 milyon dolar bağış

Dün Nvidia tarafından yapılan açıklamada, 30'dan fazla ülkeden binlerce çalışanın toplam 5 milyon dolar bağışta bulunduğunu ve şirketin savaştan etkilenenlere yardım etmek için başlatılan özel bir program kapsamında İsrailli yardım kuruluşlarına bağışı ikiye katlayarak 15 milyon dolar para aktarıldığı paylaşıldı.

Şirket tarihinin en büyük "bağışı"

Reuters'ın haberine göre bağışın şirketin 30 yıllık tarihindeki en büyük insani yardım kampanyası olduğu kaydedildi. Nvidia'nın genel danışman yardımcısı Gideon Rosenberg, "İsrail'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Nvidia ailelerinden böylesine geniş bir destek görmekten gurur duyuyoruz. Meslektaşımız Avinatan Or'un ve Hamas esaretindeki diğer rehinelerin geri dönmesi için dua ettikleri ve umut ettikleri için minnettarız" dedi.