NYT: Esad'ın Suriye'deki son anları: Gizlice kaçtı, görevliler saatlerce açıklama bekledi

Suriye’de 13 yıl süren iç savaşın ardından, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhalif gruplar yönetimi devraldı. Başkent Şam’ın kontrol altına alınmasının ardından iktidarını kaybeden Beşar Esad, Rusya’nın desteğiyle Moskova’ya sığındı. ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), Esad’ın Suriye’deki son anlarına dair dikkat çekici ayrıntılar paylaştı.

HTŞ başkente girdikten sonra başkanlık sarayında yönetimin devredilmesine hazırlanıldığı belirtilen haberde, saraydaki görevlilerin iç savaşın barışçıl şekilde sona ermesini umduklarına yer verildi. Görevliler, Esad'ın bir konuşma yapmasını ve yönetimi devretmesin bekliyordu.

Saray kapıları sonuna kadar açıldı

Ancak Esad, akşam saatlerinde önce Hmeymim üssüne, daha sonra bir Rus jetiyle Moskova'ya kaçtı. Habere göre saraydaki görevlilerin bundan haberi yoktu ve Esad'ın konuşma yapması için saatlerce beklediler. Esad'ın kaçtığı öğrenilince ise panik içinde başkanlık sarayını terk etmeye başladılar. Birkaç saat sonra da muhaliflerin girebilmesi için saray kapıları sonuna kadar açık bırakıldı.

Üst düzey komutanlar Esad'a yardım etmek için toplantı düzenledi

Muhaliflerin başkente hızlı ilerleyişini İran'ı da harekete geçirdiği kaydedildi. Devrim Muhafızları'ndan yetkililere göre üst düzey komutanlar Esad'a yardım etmek için acil toplantı düzenledi. Ancak İranlı yetkililere göre muhalifler "İran'ın yardım edemeyeceği kadar hızlı" ilerliyordu.

Haberde, Hamaney'in üst düzey danışmanı Ali Laricani'yi Şam'a gönderdiğine yer verildi. Lacarni, Esad'a "muhalefete yeni bir hükümet vaadinde bulunarak zaman kazanması gerektiğini" bildirdi. Ancak Esad'ın 'hayatta kalamayacağı sonucuna' varan Tahran yönetiminin, diplomatik ve askeri personelini sessizce Şam'dan çekmeye başladığı belirtildi.

'Putin, Esad'ın telefonlarına cevap vermeyi bıraktı

Öte yandan bir Türk yetkiliye dayandırılan iddiaya göre HTŞ ilk olarak Halep'i ele geçirdiğinde Putin, Esad'ın telefonlarına cevap vermeyi bıraktı.