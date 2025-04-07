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Oyuncu Jay North hayatını kaybetti

Sinema dünyasında çocukluk dönemindeki unutulmaz performanslarıyla tanınan ünlü aktör Jay North, 73 yaşında hayatını kaybetti. Hayranları ve sanat camiası, North’un vefatına büyük üzüntüyle karşılık verdi.

Haber Merkezi
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Oyuncu Jay North hayatını kaybetti
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Uzun zamandır kanserle mücadele eden, sinema dünyasının tanınan isimlerinden ünlü aktör Jay North, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Özellikle çocukluk döneminde oynadığı rollerle hafızalarda yer edinen North, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde unutulmaz performanslar sergiledi. North'un vefatı, sinema camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

Çocuk oyuncu olarak kariyeri 1950'lerin sonlarında başladı. 7 yaşındayken durum komedisi Dennis the Menace'de (1959–1963) iyi huylu ama yaramaz Dennis Mitchell rolüyle herkesin tanıdığı bir isim oldu.

Gençliğinde North, iki Metro-Goldwyn-Mayer uzun metrajlı filminde rol aldı: Zebra in the Kitchen ve Maya.

Yetişkinliğinde animasyon televizyon dizileri için seslendirmeye yöneldi.

Şov dünyasından ayrıldıktan sonra North, eski çocuk yıldız arkadaşı Paul Petersen ve A Minor Consideration adlı organizasyonla çalışmaya başladı ve çocuk sanatçı olarak edindiği deneyimleri, eğlence sektöründe çalışan diğer çocuklara danışmanlık yapmak için kullandı.

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