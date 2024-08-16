Özçağdaş: Doğru işler yapılırsa ekonomi çözülür ama eğitimde yapılan yanlışlar on yılları etkiler

CHP'nin "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, Yalova'yı ziyaret etti. Heyet, gündüz eğitimcilerle bir araya geldikten sonra Yalova Valisi Hülya Kaya'yı, CHP İl Başkanlığı'nı, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'i, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Senay Yürür Karslıoğlu'nu ziyaret etti. Akşam ise halk buluşması gerçekleştirildi.

Eğitim ve ekonomi alanındaki problemlere değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim, Türkiye'nin ana konusu ve şu an itibarıyla ekonomiyle beraber en önemli sorunu. Tabii ekonomi çözülür. Örneğin bir siyasi partinin lideri 'ben ekonomistim' deyip ekonomi biliminin tersi işler yapmazsa ekonomide sorun yaşanmaz. Doğru işler yapılırsa ekonomi çözülür ama eğitimde yapılan yanlışlar on yılları etkiler. Türkiye'nin geleceği açısından eğitimle ilgili doğru adımlar atmalıyız. Maalesef Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve arkadaşları eğitim meselesini çok ideolojik bir perspektiften ele alıyorlar. Laik, bilimsel, demokratik, katılımcı, kamusal, parasız ve eşitlikçi bir eğitim anlayışına ihtiyacımız var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu kurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ise, "Eğitim en önemli konumuz. Yaşadığımız her durum zamanında eğitimde yapılmış doğru veya yanlış hamlelerden kaynaklı. Ülkemizin her alandaki başarısı veya başarısızlığı tamamen eğitimle alakalı. O yüzden bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Bizler okullarımızın tamir ve tadilatı konusunda, okul öncesi çocuklarımızın eğitimiyle ilgili destek konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerin sınavlara hazırlanmalarıyla ilgili bazı destek programları planlıyoruz." diye konuştu. (ANKA)