Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri polisle çatıştı

Pakistan'da hakkındaki tutuklama kararı sebebiyle eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almaya gelen polis ile Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçileri arasında çatışma yaşandı.

Lahor'daki evinden İmran Han'ı gözaltına almak için gelen polis, Zaman Park bölgesine giriş ve çıkışları kapattı.

Ellerinde taş ve sopalarla bekleyen PTI destekçileri, polisin gelmesiyle ağaç dallarını kırarak yola barikat kurmaya çalıştı.

Polis, göstericilere tazyikli su, biber gazı ve copla müdahale ederken, göstericiler de polise taş ve sopa fırlattı.

İmran Han'ın evine biber gazı atıldı

İmran Han'ın evinin girişine ulaşan polis, evin çevresine ve bahçesine de biber gazı attı.

Polisin geri çekilmesinin ardından göstericiler PTI liderinin evinin girişinde tekrar toplanmaya başladı.

Vücuduna taş isabet eden çok sayıda polis yaralandı, çok sayıda gösterici de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet mensupları, İmran Han'ın evinin çevresine kurulan çadırları ve stantları da dağıttı.

Lahor Emniyet Müdürü Bilal Kumyana, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin mahkeme kararı doğrultusunda Han'ı gözaltına almakla görevlendirildiğini belirtti.

Öte yandan, PTI siyasetçilerinden Faruk Habib, tutuklama kararının askıya alınması için üst mahkemeye başvurulduğunu ve sonucun beklendiğini söyledi.

Han'dan destekçilerine çağrı

İmran Han, görüntülü olarak paylaştığı mesajında destekçilerine çağrıda bulunarak "Ben öldürülsem veya hapse de atılsam gerçek özgürlük mücadelesine devam edin." dedi.

Han, polisin kendisini gözaltına almak için dışarıda olduğunu belirterek "Onlar beni cezaevine koyunca milletin uyuyacağını düşünüyor. Onlara yanıldıklarını kanıtlamak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Han, üstü kapalı olarak Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir'e atıfta bulunarak, halkın tüm kararları alan tek bir kişiyi ve köleliği kabul etmeyeceğini belirtti.

İki davanın duruşmaları görülmüştü

İslamabad Bölge Mahkemesinde 13 Mart'ta, Han'ın başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve Ağustos 2022'de bir kadın yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili yargılandığı iki davanın duruşmaları görülmüştü.

İki duruşmaya da katılmayan Han hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verilmişti.

Belucistan eyaletinin Kuetta şehrindeki bir mahkeme de devlet kurumlarına ve memurlarına karşı ifadeleri ve kamu düzenini bozmaya çalıştığı gerekçesiyle Han hakkında 9 Mart'ta tutuklama kararı vermişti. Han'ın itiraz etmesi sonucu söz konusu karar, üst mahkemece 2 haftalığına askıya alınmıştı.

İmran Han hükümeti, Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.