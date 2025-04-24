Papalık seçiminde gözler Kardinaller Meclisi'nde! Katoliklerin ruhani lideri nasıl seçilecek?

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesinde gözler, bir sonraki Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi.

Papalık Seçimi (Konklav) öncesinde Kardinaller Meclisinde yer alacak seçici Kardinallerin kıtalara göre dağılımı merak ediliyordu.

Yaşı 80'in altında kardinallerden biri Papa seçilecek

Katolik Kilisesinin ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en önemli din adamı konumundaki kardinallerden yaşı 80'in altında olanlar, gelenek ve teamüllere göre yine kendi aralarından bir ismi Papa olarak seçecek.

Papa nasıl seçilecek?

Vatikan'ın resmi verilerine göre, halihazırda 252 kardinal bulunuyor. Bunlardan Papalık Seçimi'ne katılabileceklerin sayısı nisan ayı başında 136 iken Hint Kardinal George Alencherry'nin Papa Franciscus'un ölümünden iki gün önce, 19 Nisan'da 80 yaşını doldurması sebebiyle seçici kardinal sayısı 135 olmuş durumda.

Bu 135 kardinalden biri, Konklav'da 3'te 2 yani 90 kardinalin oyunu aldığında, Katolik Kilisesinin 267'nci Papası olacak.

Avrupa kıtası baskın olarak öne çıkıyor

135 seçici kardinal arasında, 59 kardinalle Avrupa kıtası baskın şekilde öne çıkıyor. Avrupa'yı, 20'şer kardinalle Asya ve Kuzey Amerika, 17 kardinalle Güney Amerika, 16 kardinalle Afrika, 3 kardinalle de Okyanusya takip ediyor. Kardinaller Meclisindeki bu durum, kıtaların arasında da bir mücadeleye işaret ediyor. Örneğin son Papa Franciscus, tarih boyunca Amerika kıtasında seçilen ilk Papa olma özelliği taşırken Katoliklerin bir sonraki liderinin hangi kıtadan olacağı merak unsuru olmaya devam ediyor.

Söz konusu verilerde öne çıkan bir diğer önemli detay ise mevcut kardinallerin, hangi Papa döneminde kardinallik mertebesine getirildiğiyle alakalı.

Hafta başında hayatını kaybeden Papa Franciscus, 12 yıllık papalığı döneminde, sonuncusu Aralık 2024'te olmak üzere toplamda 10 kez kardinal atadı. Aslen Arjantinli olan Papa Franciscus, kardinal atamalarıyla Kardinal Meclisinin daha az Avrupa ağırlıklı ve daha heterojen bir yapıda olmasına öncülük etti.

Papa Franciscus'un kardinal yaptığı isimler, kendisinin halefini seçecek Kardinaller Meclisinde büyük çoğunluğu oluşturuyor.

Papa Franciscus 108 kardinal atadı

Vatikan'ın verilerine göre, Kardinaller Meclisi'nde Papa Franciscus'un atadığı 108 kardinal bulunuyor. Franciscus'un önceki iki selefi Papa 16. Benediktus'un döneminden 22, Papa 2. Ioannes Paulus'un döneminden ise 5 kardinal, mayıs ayında toplanacak Kardinaller Meclisine katılacak.

Kardinaller Meclisindeki bu tablo, Papa Franciscus'un halefinin de kendisinin çizgisinde olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bununla beraber, yapılan yorumlarda, Papa Franciscus'un seçildiği 2013'teki Konklav sürecine işaret edilerek Kilisenin yönetiminde attığı adımlarla, selefi Papa 16. Benediktus'tan çok farklı bir profil çizdiğine dikkat çekiliyor.

Konklav 9 günlük yas süreci sonunda yapılacak

Bu Konklav'da, Papa Franciscus gibi Kilisede daha farklı ve yeniliklere açık çizgide bir papa mı yoksa Kilisenin muhafazakar kanadından bir ismin mi seçileceği en büyük merak konusu. Muhafazakar bir ismin seçilmesinin, Papa Franciscus'un çizgisinde kırılma yaşanacağı anlamına gelecek.

Papa Franciscus'un 26 Nisan Cumartesi günü cenaze töreni ve defin işlemlerinden sonra başlayacak 9 günlük yas sürecinin bitimine denk gelen 6-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Konklav'ın ilk oturumunun Vatikan'ın ünlü Sistine Şapeli'nde yapılması bekleniyor.