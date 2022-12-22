Paşinyan'dan Karabağ'daki Rus güçlerine tepki

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Laçın Koridoru ile ilgili Karabağ'da bulunan Rus güçlerinin üç taraflı anlaşmalarla üstlendiği gözlem ve kontrol görevini yerine getirmediğinin fiili olarak görüldüğünü iddia etti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'te yayımlanan habere göre, Paşinyan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan tarafından Laçın Koridoru'nun kapatıldığını, bölgede gıda maddelerine erişimde zorluklar yaşandığını ve insani durumun gergin kalmaya devam ettiğini iddia eden Paşinyan, bu durumun 9 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin ihlali anlamına geldiğini öne sürdü.

Paşinyan, "Bildirinin 6. maddesi uyarınca Laçın Koridoru, Rus barış gücü birliğinin kontrolünde bulunmaktadır, Azerbaycan da Laçın Koridoru'ndan vatandaşların geçişini, araç ve yük trafiğinin güvenliğini garanti etmektedir. Üç taraflı anlaşmayla belirlenen Laçın Koridoru'nun kontrol altında tutulması yükümlülüğünün Rus barış koruma birliğince yerine getirilmediği fiili olarak görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı, Laçın Koridoru'nda ortaya çıkan durumla ilgili "Rusya Federasyonu, barış koruma birliğinin bölgede bulunmasının asıl amacı bu tür yasa dışı olayların meydana gelmesini önlemektir." dedi.

Laçın Koridoru'nda protesto gösterisi başlatılmıştı

Azerbaycan, 3 Aralık'ta Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması, denetimi amacıyla bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleriyle aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle Laçın Koridoru'nda protesto gösterisi başlatmıştı.

Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru'ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları, Azerbaycan tarafından yalanlanmış ve Azerbaycan yetkilileri, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu ve sivil geçişler için herhangi bir engel bulunmadığını belirtmişti.

Göstericiler, Laçın Koridoru diye bilinen yolda "ekolojik teröre son verilmesi" sloganları ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor.