  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğiz
Takip Et

Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğiz
Takip Et

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, basın toplantısında, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşlarıyla görüştüğünü söyledi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda ilerleme kaydedildi

Görüşmede Austin'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın önemini vurguladığını aktaran Ryder, bu konuda ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Ryder, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanmasını talep eden ve Austin tarafından imzalanan mektupta belirtilen tedbirleri yerine getirmek için çabaladığını belirtti.

Daha fazlasının yapılması gerektiğine dikkati çeken Ryder, "Ayağımızı gaz pedalından çekmeyeceğiz. İsrailli ortaklarımızla konuşmaya devam edeceğiz ve bir artış görmeye devam edeceğimizi umuyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta, Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etmişti.

ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'ın şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail gece Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenlediİsrail gece Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenlediDünya

 

Dünya
İspanya'nın 8 özerk bölgesine şiddetli yağış alarmı
İspanya'nın 8 özerk bölgesine şiddetli yağış alarmı
Rusya, 2060’a kadar karbon nötr olmayı hedefliyor
Rusya, 2060’a kadar karbon nötr olmayı hedefliyor
Açıklama geldi: ABD İsrail'e silah sevkiyatını sınırlamayacak
Açıklama geldi: ABD İsrail'e silah sevkiyatını sınırlamayacak
İsrail ordusu Lübnan’da bir eve saldırdı: 6 ölü, 15 yaralı
İsrail ordusu Lübnan’da bir eve saldırdı: 6 ölü, 15 yaralı
Avustralya’da 10 bine yakın hemşire ve ebe grevde: Ameliyatlar iptal edildi
Avustralya’da 10 bine yakın hemşire ve ebe grevde: Ameliyatlar iptal edildi
Beyrut'un güneyinde şiddetli patlama meydana geldi
Beyrut'un güneyinde şiddetli patlama meydana geldi