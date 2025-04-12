Putin, ABD elçisi Witkoff ile St. Petersburg'da görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü St. Petersburg'da ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna konusunda bir araya geldi ve görüşme 4,5 saat sürdü.

Peskov görüşmeyi 'iş görüşmesi' olarak tanımladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un "iş görüşmeleri gibi" olarak nitelediği toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve aynı zamanda Devlet Başkanı'nın yabancı yatırımlar özel temsilcisi Kirill Dmitriev de katıldı.

Putin ile Trump görüşecek mi?

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşmenin ardından telefon görüşmesi yapılmasının "teorik olarak mümkün" olduğunu söyledi.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

"Barış anlaşmasına doğru atılan bir adım"

Witkoff, günün erken saatlerinde Rusya'ya gelerek Dmitriev'le görüştü.

Beyaz Saray, Witkoff'un ziyaretini doğrulayarak, onun Rusya'ya "Kremlin ve Vladimir Putin ile doğrudan temaslarda bulunmak" için gittiğini belirterek, bunun "Rusya ve Ukrayna'da ateşkes ve nihai bir barış anlaşmasına doğru müzakere sürecinde atılan bir adım" olduğunu söyledi.

Trump savaşın bitmesini istiyor

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, "Bu müzakereler devam ederken, açıkçası başkanın veya ekibinin önüne geçmeyeceğim, ancak başkanın bu çatışmanın her iki tarafından da sürekli olarak hayal kırıklığına uğradığını ve bu çatışmanın sona ermesini ve savaşın bitmesini istediğini oldukça açık bir şekilde belirttiğini düşünüyorum" dedi.

Witkoff'un Rusya'ya üçüncü ziyareti

Bu, Witkoff'un 13 Mart'ta Moskova'ya yaptığı ve Putin'le görüşmeden önce üst düzey Rus yetkililerle görüştüğü ziyaretin ardından Rusya'ya üçüncü ziyareti.

Putin, Witkoff aracılığyla Trump'a mesajlar gönderdi

Rus devlet haber ajansı RIA'nın haberine göre, Peskov, o sırada Witkoff'un Ukrayna hakkında ek bilgiler verdiğini ve Putin'in elçi aracılığıyla Trump'a mesajlar gönderdiğini söyledi.