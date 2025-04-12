Trump’tan elektroniğe vergi freni: Çin ürünlerine "muafiyet"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşı kapsamında bu ayın başlarında Çin menşeli ürünlere yüzde 145 oranında ek gümrük vergisi getirmişti. Ancak gelen tepkiler üzerine Trump yönetimi, başta akıllı telefonlar ve bilgisayarlar olmak üzere birçok elektronik ürün ve bileşeni bu vergilerden muaf tuttu.

Bloomberg haberine göre, Trump yönetimi, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer elektronik ürünleri karşılıklı gümrük vergilerinden muafiyet adımı, tüketicilerin karşılaştığı fiyat şokunu azaltabilir ve Apple ile Samsung gibi elektronik devlerine fayda sağlayabilir.

Muafiyetler, ABD'de üretilmeyen akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar işlemcileri ve yarı iletken üretiminde kullanılan makineler gibi popüler tüketici elektroniği ürünlerini kapsıyor.

CNBC’nin aktardığına göre, bu vergi muafiyeti geçici olabilir. Muafiyetler yakında Çin için farklı ve muhtemelen daha düşük bir vergi oranıyla değiştirilebilir.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu'nun cuma gecesi yayımladığı rehbere göre, Çin'de üretilen iPhone, iPad ve Mac gibi Apple ürünlerinin yanı sıra yarı iletken çipler, güneş panelleri, düz ekran TV panelleri, USB bellekler, hafıza kartları ve SSD sürücüler de muafiyet kapsamına alındı.

Söz konusu ürünler ileride başka vergilere tabi tutulabilir ancak bu oranların, açıklanan yüzde 145 seviyesinin oldukça altında kalması bekleniyor.

Apple ürünlerinin yüzde 80'inden fazlası Çin'de üretiliyor

Karar, üretiminin büyük kısmını Çin'de gerçekleştiren Apple gibi teknoloji devleri için önemli bir rahatlama yarattı. Evercore ISI verilerine göre, Apple ürünlerinin yüzde 80'inden fazlası Çin'de üretiliyor; bunlar arasında iPad’lerin yüzde 80’i ve Mac bilgisayarların yarısından fazlası yer alıyor.

Wedbush Securities'in Küresel Teknoloji Araştırmaları Başkanı Dan Ives, CNBC'ye yaptığı açıklamada, bu kararı teknoloji sektörü için “bir rüya senaryosu” olarak değerlendirdi. Ives, “Akıllı telefonlar ve çiplerin muaf tutulması, Çin tarifeleri söz konusu olduğunda oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme. Tarifeler, bugüne kadar teknoloji sektörü üzerinde kara bir bulut gibiydi,” dedi.

Ives ayrıca, büyük teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin bu süreçte Beyaz Saray'a ciddi baskı yaptığını ve uygulanması halinde sektörde büyük yıkıma neden olacak bu kararın gözden geçirilmesini sağladıklarını söyledi.

Trump’ın tarife açıklamasından sonraki günlerde Apple’ın piyasa değeri 640 milyar doların üzerinde düşüş yaşamıştı.