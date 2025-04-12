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ABD'de kripto varlıklarla ilgili ilk yasa geçti: DeFi platformlar için vergi bildirimi kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarına vergi bildirim zorunluluğu getiren düzenlemeyi iptal eden yasa tasarısını imzaladı. Bu hamle, ülke tarihinde kripto varlıklarla ilgili imzalanan ilk yasal düzenleme olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi
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ABD'de kripto varlıklarla ilgili ilk yasa geçti: DeFi platformlar için vergi bildirimi kaldırıldı
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Daha önce kabul edilen düzenleme, DeFi platformlarının klasik aracı kurumlar gibi kullanıcı verilerini toplayıp IRS’e (ABD Gelir İdaresi) bildirmesini zorunlu kılıyordu. Ancak kripto sektörü, merkeziyetsiz ve otomatik çalışan bu sistemlerin böyle bir yükümlülüğü yerine getiremeyeceğini savunarak düzenlemeye sert tepki göstermişti.

Mike Carey yasa iptalinden memnun: Yeniliği baltalıyordu

Ohio Temsilcisi Mike Carey, yasa iptalinin yerinde bir adım olduğunu vurgulayarak, “Bu gereksiz kural hem Amerikan yenilikçiliğini baltalıyordu, hem de vatandaşların mahremiyetini tehdit ediyordu” dedi.

Beyaz Saray’ın kripto politikalarından sorumlu ismi David Sacks ise düzenlemeyi, “Biden yönetiminin gece yarısı çıkardığı bir yönetmelik” olarak niteledi. Sacks, bu kuralın sektörün büyümesini engelleyeceğini ve IRS’in milyonlarca beyanla işlevsiz kalabileceğini savundu.

“Kripto politikası artık daha vizyoner”

DeFi Education Fund direktörü Amanda Tuminelli ise Trump’ın imzasını “dijital varlıklar için bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi. Tuminelli, “ABD artık daha makul ve geleceği gören bir kripto politikası izliyor” ifadelerini kullandı.

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