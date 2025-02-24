Putin ve Şi, ABD-Rusya görüşmelerine dair görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Şi telefonda görüştü.

Putin ve Şi telefonda görüştü

Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı, ortaklık ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, ekonomi, ticaret, yatırım ve eğitim gibi alanlardaki işbirliği de istişare edildi.

İki liderin Moskova’da 9 Mayıs’ta düzenlenecek Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında planlanan temaslarının da gündeme geldiği görüşmede, Putin, kısa süre önce gerçekleşen ABD-Rusya müzakerelerine ilişkin de bilgi verdi.

Görüşmede, Şi, Rusya ile ABD müzakerelerine verdiği desteği iletirken, Ukrayna’daki durumun çözüme kavuşması için gereken adımları atmaya hazır olduğunu kaydetti.

İki liderin, Rusya-Çin ilişkilerinin küresel istikrara sunduğu katkının önemini vurguladıkları görüşmede, söz konusu ilişkilerin üçüncü ülkelere karşı olmadığının altı çizildi.