Putin'den yeni hamle: 'Dost olmayanlar' listesine 15 ülke daha eklendi

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Putin'in "dost olmayan ülkeler" diyerek ilan ettiği ülkelerle gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeyi kapsayan anlaşmaların hükümleri iptal edildi.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

Vergi anlaşmaları iptal edilmişti

Putin, daha önce "dost olmayan ülkeler" diye adlandırılan bazı devletlerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümlerin iptal edilmesi yönünde karar imzalamıştı.

Ruya, ülkeye yönelik "dost olmayan ülkeler" listesini 7 Mart'ta onaylamıştı.

Kararla, Rusya'da faaliyet gösteren Batılı şirketlerin vergi yükünü artırması bekleniyor. Uzmanlara göre Rusya'nın kararı Batılı ülkelerle olan ilişkilerinin gerginliğini daha da artıracak bir adım. Rusya'nın yurt dışına olan yatırımlarını da olumsuz etkileyebilir.