PwC, OpenAI'nin en büyük kurumsal müşterisi oldu

Şirketten yapılan açıklamada, PwC'nin ChatGPT'nin şirketlere yönelik sürümü olan "ChatGPT Enterprise" ile yapay zekanın benimsenmesini hızlandırdığı, PwC'nin yapay zekanın büyük potansiyelinin bilincinde olarak yıllardır bu alana stratejik olarak yatırım yaptığı aktarıldı.

PwC'nin ABD ve İngiltere'deki firmalarının OpenAI ile bir anlaşma imzaladığı ve PwC'nin OpenAI'nin "ChatGPT Enterprise" ürününün ilk aracı satıcısı ve en büyük kullanıcısı olduğu belirtildi.

Bu gelişmenin şirketin teknoloji ekosistemini genişleteceği belirtilen açıklamada, müşterilerin daha iyi ve daha hızlı çalışma yöntemleri için ChatGPT Enterprise'dan yararlanmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, OpenAI ile olan anlaşmanın PwC'nin Nisan 2023'te duyurduğu yapay zeka alanında 1 milyar dolarlık yatırım yapma planına dayandığı belirtildi.