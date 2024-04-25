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Rusya, ABD'li dev bankanın hesaplarına el koydu!

Rusya'dan ABD'li bankacılık devi JP Morgan'a yönelik dikkat çeken bir hamle geldi. Mahkeme, dev bankanın Rusya'daki banka hesaplarına el konulmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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Rusya, ABD'li dev bankanın hesaplarına el koydu!
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Rus devlet bankası VTB'nin yurt dışı fonlarını geri almak için açtığı davadan karar çıktı. Karara göre JPMorgan'ın Rusya'daki varlıklarına el konulacak.
Karar, JPMorgan'ın muhbir hesapları ve yan kuruluş adına açılanlar da dahil olmak üzere tüm varlıklarını kapsayacak. Banka fonları tarafından tutulan menkul kıymet ve mülkler ise kapsam dışında bırakıldı.

JPMorgan ise geçen hafta VTB'ye karşı bir hamle yapmıştı. New York'ta açılan dava ile VTB'nin bir hesaptaki 439,5 milyon doları geri alma çabaları engellenmişti.

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