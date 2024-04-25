Rusya THY'yi savundu: Kriz ABD kaynaklı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, TASS'a yaptığı açıklamada, Rusların Türk Hava Yolları'nın Meksika'ya giden uçaklarına binmesinin engellenmesindeki sorunların, Washington'un Meksika hükümetine uyguladığı baskıdan kaynaklandığını söyledi.

Ryabkov, "Sanırım özellikle Meksika ile ilgili olarak bunun nedenini tahmin etmek kolay sanırım. Bu ülkenin yetkililei, Washşngton'un uyguladığı baskı altında" dedi.

Sıkı belge denetiminden geçiriliyorlar

Son yıllarda Meksika üzerinden ABD'ye yasa dışı yabancı girişin artması, uluslararası bir sorun olarak da gündemde. Sadece Rusya değil Türkiye ve diğer ülke vatandaşları da THY uçuşlarında Meksika'ya giderken sıkı belge denetiminden geçiyor.

24 Nisan'da ATOR, Türk havayolunun Rusya'dan Meksika'ya uçak bileti satışını durdurduğunu bildirmiş, ayrıca seyahat acentelerini 31 Temmuz'a kadar bu yöndeki uçuşların biletlerini iptal etmeye veya rota ve uçuş tarihlerini değiştirmeye davet etmişti.