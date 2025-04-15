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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı: NATO saldırırsa ilk zararı Polonya ve Baltık Ülkeleri görür

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin (SVR), NATO'nun Rusya veya Belarus'a saldırması halinde ilk önce Polonya ve Baltık ülkelerinin (Estonya, Letonya ve Litvanya) zarar göreceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı: NATO saldırırsa ilk zararı Polonya ve Baltık Ülkeleri görür
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmek üzere Minsk'e geldi. Narışkin görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Ukrayna'daki savaşa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Narışkin, "Rusya ve Belarus, sınırları yakınlarında NATO'nun askeri faaliyetlerinin arttığına tanık oluyor" dedi. Ukrayna konusunda Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında gerginliğin tırmandığını söyleyen Narışkin, "NATO'nun Birlik Devleti'ne (Rusya ve Belarus'a) yönelik bir saldırısı durumunda kesinlikle tüm NATO zarar görecek, ancak daha büyük ölçüde ilk zarar görecekler Polonya ve Baltık ülkeleri olacak. Bunu anlamalılar" ifadelerini kullandı. Narişkin, Avrupa'da Ukrayna konusunda gerginliğin artması nedeniyle Rusya ve Belarus güvenlik güçlerinin proaktif bir şekilde harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

"Rusya'nın mevcut sınırları tanınmalı"

Narışkin Ukrayna ihtilafındaki çözümün, ülkenin nükleer silahlardan arındırılmış tarafsız statüsünü, ayrımcı yasaların kaldırılmasını ve Rusya'nın mevcut sınırlarının egemenliğinin tanınmasını gerektirdiğini söyledi. Narışkin, "Rusya'nın çatışmanın sona ermesinden sonraki stratejik hedeflerine gelince, bunlar aynı kalacak. Bir barış anlaşmasının şartları, elbette Ukrayna'nın nükleersiz, tarafsız statüsünü, Ukrayna devletinin silahsızlandırılmasını ve Nazilerden arındırılmasını, 2014'teki darbeden sonra kabul edilen tüm ayrımcı yasaların kaldırılmasını sağlamalıdır" dedi. Narışkin ayrıca Rusya ile ABD arasında yoğun bir diyalog yürütüldüğünü belirtti.

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