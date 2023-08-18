  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Rusya Interpol’un yetkilerini kısıtladı
Takip Et

Rusya Interpol’un yetkilerini kısıtladı

Rusya, Interpol’un yetkilerinin kısıtlandığını açıkladı. Kararla, Interpol’un ülkede operasyon ve soruşturma faaliyetleri yürütmesi yasaklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya İçişleri Bakanlığı, Interpol’un Rusya’daki yetkilerini kısıtladı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ve Rus hükümeti tarafından onaylanan karara göre, Interpol Rusya’da artık sadece görüşme, sorgulama ve kimlik tespiti yapabilecek.

Kararla, Interpol’un ülkede operasyon ve soruşturma faaliyetleri yürütmesi ise yasaklandı.

Rusya, uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol’e 1996 yılında katılmıştı.

 

Rusya: Ukrayna, Moskova'ya İHA ile saldırdıRusya: Ukrayna, Moskova'ya İHA ile saldırdıDünya

 