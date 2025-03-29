  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya, Ukrayna'daki 3 yerleşim birimini ele geçirdi
Takip Et

Rusya, Ukrayna'daki 3 yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi, Donetsk ve Zaporijya bölgelerindeki 3 yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya, Ukrayna'daki 3 yerleşim birimini ele geçirdi
Takip Et

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Veselovka, Zaporijya bölgesindeki Şçerbaki, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Panteleymonovka yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 148 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) montaj, depolama ve yönetim merkezleri ve mühimmat depolarına saldırıların düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 73 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

Kanada Başbakanı Carney: Trump, Kanada'nın egemenliğine saygı duyuyorKanada Başbakanı Carney: Trump, Kanada'nın egemenliğine saygı duyuyorDünya
Trump, vergiler konusunda anlaşmaya açık olduğuna işaret ettiTrump, vergiler konusunda anlaşmaya açık olduğuna işaret ettiDünya

 

Dünya
İran’dan Trump’ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı cevap
İran’dan Trump’ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı cevap
Çin'de de hissedilen şiddetli depremden yeni görüntü: Hemşireler bebekleri yalnız bırakmadı
Çin'de de hissedilen şiddetli depremden yeni görüntü
Kanada Başbakanı Carney: Trump, Kanada'nın egemenliğine saygı duyuyor
Kanada Başbakanı Carney: Trump, Kanada'nın egemenliğine saygı duyuyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 50 bin 277'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 50 bin 277'ye yükseldi
BM'den Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına tepki
BM'den Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına tepki
ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı