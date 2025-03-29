Rusya, Ukrayna'daki 3 yerleşim birimini ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi, Donetsk ve Zaporijya bölgelerindeki 3 yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Veselovka, Zaporijya bölgesindeki Şçerbaki, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Panteleymonovka yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
Son 24 saatte 148 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) montaj, depolama ve yönetim merkezleri ve mühimmat depolarına saldırıların düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 73 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.