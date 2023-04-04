Rusya, Ukrayna'dan 5 milyon mülteci aldı

Rusya'nın çocuk haklarından sorumlu yetkilisi Maria Lvova-Belova ülkesinin, Şubat 2022'den itibaren Ukrayna'nın Donbas bölgesinden giriş yapan beş milyon mülteciyi kabul ettiğini ve bunların 730,000'inin çocuk olduğunu açıkladı.

Yetkili, mülteci çocukların ebeveynlerinin ya da refakatçilerle ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Moskova'daki basın toplantısında konuşan Lvova-Belova, Ukrayna'nın doğusundan tek bir çocuğun dahi ailesinden ayrılması ya da koruyucu aileye teslim edildiğine dair heyetinin bilgisi olmadığını belirtti.

Hollanda'daki Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) 17 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Lvova-Belova hakkında, işgalin ardından Ukraynalı çocukların zorla Rusya'ya gönderildiği iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. Lvova-Belova ICC suçlamasını reddetti.