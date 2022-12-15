Rusya’da 10 ay sonra ilk halka arz yapıldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Moskova borsasına giren ilk şirket elektrikli scooter firması Whoosh oldu. CNN’in haberine göre listeleme yoluyla 2,1 milyar ruble (32,6 milyon USD) toplayan şirket, 20,6 milyar ruble (320 milyon USD) değerlemeye ulaştı.

Ancak hisseler, şirketin beklediği aralığın alt sınırından fiyatlandı. Şirket hedeflediği tutarın yarısından azını topladı.

Whoosh CEO'su Dmitry Chuiko yaptığı açıklamada, "Dört yıl içinde, elektrikli scooter seyahatini kolay bir ulaşım yöntemi haline getirerek Rusya pazarının lideri haline geldik" dedi.

Chuiko, Whoosh'un toplam halka arz hacminin yarısından fazlasını 20 binden fazla özel yatırımcının oluşturduğu önde gelen Rus yatırım fonlarının desteklediğini söyledi.

Whoosh'un Rusya ve eski Sovyet eyaletlerindeki 40 şehirde eylül ayı sonu itibariyle yaklaşık 82 bin scooter ve 11,2 milyon kayıtlı kullanıcısı olduğu bildirildi.

Öte yandan ana hisse senedi endeksi yılbaşından bugüne yüzde 43 düşen Rusya’dan petrol devleri ve teknoloji markalarından otomobil üreticilerine, bankalardan fast food zincirlerine yüzlerce Batılı şirket ayrıldı. McDonald's artık ülkede "Vkusno i tochka" (Lezzetli, işte bu kadar) ismiyle faaliyetlerini sürdürürken, Starbucks kafeleri de Stars Coffee markası altında yeniden hizmete girdi.