Rusya'da 12 yıl hapse çarptırılan çifte vatandaş Karelina, tahliyesinin ardından ABD'ye teslim edildi

Bakan Rubio, sosyal medya platformu X hesabındaki paylaşımında "Karelina, ABD'ye geri dönmek üzere uçakta. Rusya tarafından bir yıldan fazla süre haksız yere alıkonuldu." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD Başkanı, tüm Amerikalıların serbest bırakılması için çalışmaya devam edecek"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Karelina'nın serbest bırakılmasını sağladığını bildiren Rubio, "ABD Başkanı, tüm Amerikalıların serbest bırakılması için çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

ABD-Rusya çifte vatandaşı Karelina, "vatana ihanet" suçlamasıyla Rusya'da 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karelina'nın avukatı Mikhail Mushailov, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin "tutuklu değişimi" kapsamında ABD'ye teslim edildiğini belirterek, "Değişim yapıldı. Akrabalarıyla iletişime geçti." dedi.

ABD basınında tutuklu takası için Karelina’nın hava yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentinden ABD'ye gönderildiği bildirildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, "Bugün Başkan Trump, Rusya'da haksız yere tutuklanan bir Amerikalıyı daha eve getirdi." açıklamasında bulundu.

Çabalarından dolayı CIA görevlilerini takdir eden Ratcliffe, "Takası mümkün kıldığı için BAE hükümeti'ne teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

WSJ'nin haberinde ABD hükümetinin tutuklu takası kapsamında Karelina'nın karşılığında "2023'te Kıbrıs'ta tutuklanan Alman-Rus uyruklu Arthur Petrov"u salıverdiği bildirildi.

İstanbul'daki görüşme

Washington Post'un haberine göre Karelina, Ukrayna'ya yardım sağlayan ABD merkezli kuruluşa para bağışı sonrası "vatana ihanetten" 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haberde tutuklu takası açıklamasının, ABD ile Rusya heyetlerinin, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere bugün İstanbul'da ikinci kez bir araya geldiği görüşmeye denk gelmesinin dikkati çektiği vurgulandı.