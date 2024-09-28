Rusya'dan Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürülmesine ilişkin açıklama: Şiddetle kınıyoruz

İsrail’in dün Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırının ardından bugün Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü açıklaması dünyada yankı uyandırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’in Hizbullah lideri Nasrallah’ı öldürmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail’i Lübnan’daki çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz” denildi. Bakanlık ayrıca, “Bu zorlayıcı eylem Lübnan ve tüm Orta Doğu için daha da dramatik sonuçlar doğurabilir” ifadeleri kullanıldı.