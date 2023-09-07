Rusya'dan Odessa Limanı'na İHA saldırısı

Rusya'nın, gece Ukrayna'nın Odessa bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda liman altyapısı, tahıl silosu ve idari binanın hasar gördüğü bildirildi.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde bölgenin güneyindeki İzmail ilçesine İHA'larla 3 saat boyunca saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, bunun son 5 gün içinde ilçeye yapılan dördüncü saldırı olduğuna işaret etti.

Saldırı sonucu birkaç yerleşim yerinde sivil yapı ve liman altyapısının, tahıl silosu ve idari binanın hasar gördüğünü kaydeden Kiper, bir kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada da gece Rus ordusunun Sumi ve Odessa bölgelerine Şahed-136/131 tipi İHA'larla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Çoğunun Odessa'nın güney bölgeleri yönünde olmak üzere Rusya'ya ait toplam 33 İHA fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Hava kuvvetlerinin Ukrayna savunma güçlerinin hava savunmasıyla iş birliğinde 25 İHA imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Rusya: Ukrayna'nın topraklarımıza İHA'larla saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya topraklarına saldırı girişimini engellediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 03.00 sularında Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Ukrayna'nın saldırı girişimlerinin engellendiğine işaret edilen açıklamada, "2'si Rostov bölgesi topraklarında ve biri Moskova bölgesinin Ramenskiy ilçesinde olmak üzere 3 Ukrayna İHA'sı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya ait İHA'nın Moskova yönünde uçtuğuna dikkati çekerek, İHA'nın düşürülmesi sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmediğini, olay yerinde acil sağlık ekiplerinin çalıştığını aktardı.