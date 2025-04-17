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Rusya'nın eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şamarin'e 7 yıl hapis cezası

Rus ordusunun eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadim Şamarin, 440 bin dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Haber Merkezi
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Rusya'nın eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şamarin'e 7 yıl hapis cezası
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Rusya'da ordunun üst düzey isimlerine yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde geçtiğimiz yıl tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Vadim Şamarin'in cezası belli oldu. Mahkeme, Şamarin'e 440 bin dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, Şamarin'in askeri rütbesini geri alarak onu kamu hizmetinden de 7 yıl süreyle men etti.

Şamarin, 36 milyon ruble rüşvet aldı

Rusya Soruşturma Komitesi, 53 yaşındaki Şamarin'in, 2019 ile 2023 yılları arasında Ural Dağları'nda iletişim ekipmanları üreten bir fabrikadan 36 milyon ruble (yaklaşık 440 bin dolar) rüşvet aldığını açıkladı. Şamarin'in, bu rüşvet karşılığında söz konusu firmaya verilen devlet ihalelerinin büyüklüğünü artırdığı belirtildi.
Rus Interfax haber ajansı, Şamarin'in suçunu kabul ettiğini bildirdi.

Rusya ordusunda rüşvet skandalı

Rusya ordusuna yönelik rüşvet soruşturmalarında geçtiğimiz yıl, dönemin Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov ve Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Dairesi Başkanı Korgeneral Yury Kuznetsov gözaltına alınmış, Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi 58. Ordu eski Komutanı İvan Popov ise dolandırıcılık ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Rus ordusundaki yolsuzluk skandallarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dönemin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atamış, yeni Rusya Savunma Bakanı ise Andrey Belousov olmuştu.

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