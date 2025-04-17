TUSAŞ duyurdu: HÜRJET’ten yeni rekor geldi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), yerli jet eğitim uçağı HÜRJET’in süpersonik hıza ulaştığını duyurdu.

"Kritik bir eşik daha aşıldı"

Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, HÜRJET’in 1.2 Mach hıza eriştiği belirtilerek, süpersonik jet eğitimi alanında kritik bir eşik daha aşıldığı vurgulandı. Bu başarı, hem eğitim hem de operasyonel kullanım açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HÜRJET’ten yeni rekor!✈️



1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı.



Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz!🇹🇷@SavunmaSanayii pic.twitter.com/Zpu0lcBJFo — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) April 17, 2025

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