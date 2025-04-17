  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. TUSAŞ duyurdu: HÜRJET’ten yeni rekor geldi
Takip Et

TUSAŞ duyurdu: HÜRJET’ten yeni rekor geldi

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, HÜRJET'in 1.2 Mach hıza ulaşarak süpersonik jet eğitimi alanında önemli bir eşiği daha aştığı belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TUSAŞ duyurdu: HÜRJET’ten yeni rekor geldi
Takip Et

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), yerli jet eğitim uçağı HÜRJET’in süpersonik hıza ulaştığını duyurdu.

"Kritik bir eşik daha aşıldı"

Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, HÜRJET’in 1.2 Mach hıza eriştiği belirtilerek, süpersonik jet eğitimi alanında kritik bir eşik daha aşıldığı vurgulandı. Bu başarı, hem eğitim hem de operasyonel kullanım açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıntılar Geliyor..

Savunma Sanayi
2024’te 180 ülkeye 230 ürünle 7 milyar dolarlık savunma ihracatı yapıldı
2024’te 180 ülkeye 230 ürünle 7 milyar dolarlık savunma ihracatı yapıldı
Eurofighter hem İDEF hem de Sivrihisar Havacılık Gösteri’lerinde uçacak
Eurofighter hem İDEF hem de Sivrihisar Havacılık Gösteri’lerinde uçacak
“Savunma”nın kazanımları sivil sektörlere aktarılacak
“Savunma”nın kazanımları sivil sektörlere aktarılacak
ANKA III'ten Süper Şimşek'le hedefe tam isabet! Atış testini geçti
ANKA III'ten Süper Şimşek'le hedefe tam isabet!
Almanya, dolanan mühimmat talep etti
Almanya, dolanan mühimmat talep etti
Türkiye ilk jet motoru ihracatını gerçekleştirdi
Türkiye ilk jet motoru ihracatını gerçekleştirdi