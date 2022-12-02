S. Arabistan, Pakistan ile yapılan 3 milyar dolarlık anlaşmayı uzattı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Pakistan Merkez Bankası'na yatırılan 3 milyar dolar değerindeki mevduatın süresini uzattı.

Suudi Arabistan'ın Pakistan ekonomisini desteklemeyi hedefleyen uzatma kararının, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatıyla alındığı kaydedildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın kararından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu kararın, ülkesinin ekonomisini güçlendirme ve iyileştirmeye katkı sağlayacağını belirtti. Şerif, Kral Selman ve Veliaht Prens Bin Selman'a teşekkürlerini iletti.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ve Pakistan Merkez Bankası arasında Kasım 2021'de, Pakistan'a 1 yıl vadeli 3 milyar dolar kredi verilmesini içeren anlaşma imzalanmıştı.

Geçen ekim ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şerif'in, Suudi Arabistan ile 3 milyar dolarlık kredinin vadesinin uzatılması meselesini görüşeceği kaydedilmişti.