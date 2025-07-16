Şam'da patlama sesleri: İsrail, Suriye Savunma Bakanlığı'nı vurdu

Suriye devlet haber ajansı SANA, muhabirine dayandırdığı haberinde, "Şam'da bir patlama sesi duyuldu, patlamanın niteliği araştırılıyor" bilgisine yer verdi.

İsrail, Suriye Savunma Bakanlığı'nı vurdu

Reuters haber ajansının aktardığına göre İsrail ordusu da konuya ilişkin açıklama yaptı. İsrail ordusunun açıklamasında, Suriye askeri karargahının giriş kapısına kısa süre önce saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Bu açıklamanın öncesinde Reuters'a konuşan iki Suriyeli güvenlik kaynağı, İsrail'in başkent Şam'daki Savunma Bakanlığı'nı vurduğunu bildirmişti.

İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanlığı karargâhının giriş kapısının vurulduğunu duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) X hesabından yapılan açıklamada da, "IDF, kısa süre önce Suriye'nin Şam bölgesindeki Suriye rejiminin Genelkurmay Başkanlığı karargâhının giriş kapısına saldırı düzenledi" denildi.

"IDF, Suriye'nin güneyindeki Dürzi sivillere yönelik gelişmeleri ve faaliyetleri izlemeye devam ediyor" denilen açıklamada IDF'nin "siyasi kademenin talimatları doğrultusunda bölgeye saldırı düzenlediği ve çeşitli senaryolara hazırlıklı bulunduğu" kaydedildi.