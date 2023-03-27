Son 31 yılın en büyük grevi, ulaşımı felç etti

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın (EVG) çağrısının ardından işverenleri yüksek enflasyona karşı daha iyi ücrete zorlamak için ulaştırma sektöründe çalışanlar, dün gece yarısından itibaren 24 saatlik greve gitti.

Sendikaların üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle Almanya'nın en büyük havalimanlarında birçok uçuş iptal edildi.

Ülkenin en büyük havalimanlarından Münih ve Frankfurt'ta uçuşlar askıya alınırken, Alman demir yolları Deutsche Bahn tarafından uzun mesafeli demir yolu seferleri iptal edildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde, milyonlarca taşıt ve yolcunun yanı sıra yük taşımacılığının büyük kısmı 24 saatlik grevden etkileniyor. 7 eyalette sabah saatlerinde yaşanan büyük trafik sıkışıklıkları Alman polisi tarafından rapor edildi.

İşçi grevleri, milyonlarca işçi için hayatta kalma meselesi

Ver.di Sendikası Başkanı Frank Werneke, işçi grevlerinin yüksek enflasyonun ortasında milyonlarca işçi için hayatta kalma meselesi olduğunu belirtti.

Werneke, işverenlerin uyarı grevlerinin müzakereler üzerinde yük oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Orta gelir grubundakiler de dahil olmak üzere kamu sektörü çalışanları, elektrik, gaz ve gıdaya yapılan muazzam zamları özel bir yük olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı öncesi enerji konusunda büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Almanya, yeni enerji kaynakları arayışına girdiği için yüksek enflasyondan olumsuz etkilenirken, ülkede enflasyon, son aylarda Avro Bölgesi ortalamasını aştı.

Bu arada, Ver.di, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan adına müzakere yürütürken, EVG, Deutsche Bahn ve belediye ulaşım şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışan için pazarlık yapıyor.

Ver.di, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı istiyor.

EVG ise çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla talep ediyor.

Öte yandan, Almanya'da ocakta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde değişim göstermemişti.