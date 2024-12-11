SON DAKİKA... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma günü Türkiye'ye geleceği açıklandı.
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Suriye'deki gelişmeler üzerine Türkiye'ye 13 Aralık cuma günü Türkiye'ye sürpriz bir ziyarette bulunacak.
Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.
Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.
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