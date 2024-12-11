  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. SON DAKİKA... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
Takip Et

SON DAKİKA... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma günü Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Suriye'deki gelişmeler üzerine Türkiye'ye 13 Aralık cuma günü Türkiye'ye sürpriz bir ziyarette bulunacak.

Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurduTrump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurduDünya

 

Dünya
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'da temel ürünler vergiden muaf olacak
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'da temel ürünler vergiden muaf olacak
İsrail, Gazze Şeridi'nde iki apartmanı hedef aldı! Saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, Gazze Şeridi'nde iki apartmanı hedef aldı! Saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Venezuela, olası bir iç savaş tahrikine kapılmayacak kadar güçlü
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Venezuela, olası bir iç savaş tahrikine kapılmayacak kadar güçlü
Yol yapım çalışmaları sırasında 14 bin yıllık piramit bulundu
Yol yapım çalışmaları sırasında 14 bin yıllık piramit bulundu
Güney Kore'de polisten Devlet Başkanlığı Ofisine baskın
Güney Kore'de polisten Devlet Başkanlığı Ofisine baskın
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu