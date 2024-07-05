Son dakika... Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede bir darbe girişiminin engellediğini bildirdi.

Açıklamada, "Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve anayasal düzenin temellerini korumak için yürütülen önlemlerin bir parçası olarak, şiddet kullanarak iktidarı ele geçirme ve vatandaşların ölümünü içeren kitlesel karışıklıklar düzenleyerek ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma planları yapan yıkıcı bir grubun yasadışı faaliyetleri bastırıldı" denildi.

Darbe girişimine kalkışan grubun, "suç ideolojisini destekleyen ve dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu" kaydedildi.

4 kişi gözaltına alındı

Soruşturma ve operasyonel tedbirler sonucunda dört kişinin gözaltına alınarak geçici tutuklama merkezine götürüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Gözaltına alınanların ikamet yerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı düzenekleri, ateşli silahlar, mühimmat, telsizler, çelik yelekler, kolluk kuvvetleri üniformaları, insansız hava araçları, aşırılık yanlısı yayınlar ve diğer yasaklı maddeler bulunmuş ve ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.