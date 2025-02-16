  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Son dakika... Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
Takip Et

Son dakika... Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail hedefinde kararlı, Hamas'ı ortadan kaldıracağız" dedi. ABD Başkanı Trump ile iş birliği içinde olduğunu söyleyen Netanyahu, "Trump, İsrail'in Beyaz Saray'daki en büyük dostu" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika... Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
Takip Et

İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasının ikinci aşaması ve ateşkes için müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki uluslararası baskılar artarken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

Reuters'ın haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail hedefinde kararlı, Hamas'ı ortadan kaldıracağız" dedi. ABD Başkanı Trump ile iş birliği içinde olduğunu söyleyen Netanyahu, "Trump, İsrail'in Beyaz Saray'daki en büyük dostu" dedi.

Netanyahu, Hizbullah'ın tercihen Lübnan ordusu tarafından silahsızlandırılması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için Netanyahu ile çalıştığını dile getirdi.

Avusturya'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar varAvusturya'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar varDünya

 

Dünya
Dünyanın ilk eşcinsel imamı silahlı saldırıda öldürüldü
Dünyanın ilk eşcinsel imamı silahlı saldırıda öldürüldü
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 271'e yükseldi
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 271'e yükseldi
Avusturya'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Avusturya'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Yunanistan'da 4 adada eğitime bir hafta daha ara verildi
Yunanistan'da 4 adada eğitime bir hafta daha ara verildi
Brezilya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
Brezilya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
2024'te silahlanmaya 2,46 trilyon dolar harcandı
2024'te silahlanmaya 2,46 trilyon dolar harcandı