Son dakika... Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız

İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasının ikinci aşaması ve ateşkes için müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki uluslararası baskılar artarken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

Reuters'ın haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail hedefinde kararlı, Hamas'ı ortadan kaldıracağız" dedi. ABD Başkanı Trump ile iş birliği içinde olduğunu söyleyen Netanyahu, "Trump, İsrail'in Beyaz Saray'daki en büyük dostu" dedi.

Netanyahu, Hizbullah'ın tercihen Lübnan ordusu tarafından silahsızlandırılması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için Netanyahu ile çalıştığını dile getirdi.