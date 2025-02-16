Avusturya'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Avusturya'nın Villach kentinde bir Suriyeli sığınmacı, bıçaklı saldırı düzenleyerek 1 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı. Saldırgana ilk müdahaleyi başka bir Suriyeli sığınmacı yaparken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri saldırıyı düzenleyen şahsı gözaltına aldı. Avusturyalı yetkililer olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

23 yaşında olduğu belirtilen Suriyeli sığınmacı, sokakta yürüyen insanlara elindeki bıçakla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 14 yaşında Avusturyalı bir genç hayatını kaybetti. Olayda 6 kişi de yaralandı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

SVT'nin haberine göre, görgü tanıkları, saldırganın olay sırasında ve polis tarafından çevrelendiği anda güldüğünü ifade etti. Olay yerinden elde edilen görüntülerde, saldırganın polis ekipleriyle karşı karşıya kalmasına rağmen gülümsediği görüldü.

Suriyeli sığınmacı saldırgana müdahale etti

Saldırı, Suriyeli bir yemek dağıtım sürücüsü olan 42 yaşındaki Alaaeddin Alhalabi'nin müdahalesiyle sona erdi. Alhalabi, aracını saldırganın üzerine sürerek olayın daha fazla büyümesini engelledi. Polis ekipleri olay yerine ulaşana kadar Alhalabi, saldırganı kontrol altında tuttu.

Polis yetkilileri, saldırganın tek başına mı hareket ettiğini veya başka bir bağlantısı olup olmadığını araştırdığını kaydetti. Saldırının nedeni henüz belirlenemedi. Soruşturma kapsamında, saldırganın geçmişi ve motivasyonları inceleniyor.

Avusturya'da 2024 yılında düzenlenecek Taylor Swift konserleri, terör saldırısı şüpheleri nedeniyle iptal edildi. Swift konserlerine düzenleneceği öngörülen terör saldırılarına dair soruşturma halen devam ediyor.

Saldırgan tutuklandı

Avusturya'daki terör saldırısı Almanya'nın Münih kentinde 13 Şubat'ta düzenlenen saldırının ardından geldi. Bir sendikanın düzenlediği yürüyüş sırasında Farhad N. isimli Afgan bir sığınmacı, minibüsüyle kalabalığın arasına daldı. İlk açıklamalara göre, saldırıda en az 28 kişi yaralandı. Saldırgan, olay yerinde polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırının yaşandığı alandan gelen görüntülerde, büyük hasar gören bir aracın yanında kurtarma ekiplerinin çalıştığı görüldü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, saldırganın tutuklandığını duyurdu.

Münih polisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Yaralı sayısına ilişkin net bir bilgi verilmedi. Polis, Stiglmaierplatz'daki Löwenbräukeller'de bir tanık toplama noktası kurdu. Yetkililer, olay hakkında bilgisi olan kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Münih Başsavcılığı, saldırganın 24 yaşındaki Farhad N. adlı bir Afgan olduğunu açıkladı. Farhad'ın 2001 yılında Kabil'de doğduğu ve 2016 yılı sonunda Almanya'ya geldiği belirtildi. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, Farhad'ın sığınma başvurusunu reddetti. Ancak saldırgan, sınır dışı edilmesini durduran bir izin alarak Münih'te yaşamını sürdürdü.

Başsavcılık, Farhad'ın radikal fikirlere ilgi duyduğuna dair işaretler olduğunu ifade etti. Saldırganın, olay öncesinde İslamcı içerikli paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

Münih Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturmayı Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele Merkez Ofisi'ne devretti. Yetkililer, saldırganın tek başına mı hareket ettiğini veya başka bağlantıları olup olmadığını araştırıyor. Polis, olayın terör saldırısı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağına dair bir açıklama yapmadı.

Polis, saldırının yaşandığı Dachauer Strasse ve Seidlstrasse caddeleri arasındaki bölgeyi trafiğe kapattı. Yetkililer, vatandaşlardan olay yerinden uzak durmalarını istedi. Trafiğin belirsiz bir süre aksayacağı duyuruldu.