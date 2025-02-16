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Kırmızı et üreticilerine ceza: Milyarlarca liralık kayıt dışı kazanç tespit edildi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, kırmızı et sektörünün önde gelen 4 büyük üreticisi üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan denetimler sonucunda 3 milyar liralık kayıt dışı kazanç belirlendi.

Haber Merkezi
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Kırmızı et üreticilerine ceza: Milyarlarca liralık kayıt dışı kazanç tespit edildi!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), pek çok sektörün ardından kırmızı et sektöründe devreye girdi. Sektöre yönelik risk analizi ve saha çalışmalarını artıran ekipler, ilk aşamada sektörde önde gelen 4 büyük mükellefe ait büyükbaş hayvan üretim yerlerine yönelik fiili sayım yaptı. Bu üreticilerin 7 ildeki tesislerinde saha denetimleri yapılırken, sayımların diğer illere yayılarak devam edeceği belirtildi.

Vergi müfettişleri koordinasyonunda gerçekleştirilen fiili sayımlara gelir uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı veteriner hekimler de katıldı.

Saha çalışmaları genişletilcek

Saha denetimlerinde, işletmelerdeki canlı hayvan varlığına ve küpelerine yönelik de kontrol yapıldı. Bu süreçte riskli bulunan mükellefler, vergi incelemesine alındı. Bu mükelleflerin 3 milyar lirayı bulan kazancını kayıt dışı bıraktığı belirlenirken, buna ilişkin cezalı vergi tarhiyatı yapıldı. Bakanlık ekipleri, gelecek haftalarda sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletecek.

Bakan Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi adaletini sağlamak ve adil rekabeti korumanın önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"İlgili bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek, sektörün sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacağız. Bu denetimlerle kayıt dışı faaliyetleri tespit ederek vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini amaçlıyoruz. Böylece, adil rekabet ortamı için piyasa bozucu fiilleri işleyenleri tespit ediyoruz."

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