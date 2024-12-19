SON DAKİKA... Putin'den Esad açıklaması: Moskova'ya geldiğinden beri görüşmedim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin, ABD'li bir gazetecinin sorusu üzerine Rusya'ya sığınan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Moskova'ya geldiğinden beri görüşmediğini belirtti. Putin ayrıca Esad ile görüşebileceğini de söyledi.

"Suriye'de yaşananlar Rusya için yenilgi değil"

"Rusya, 10 yıl önce Suriye'ye terörist bir yerleşimin orada oluşmaması için geldi, hedeflerine ulaştı" ifadelerini kullanan Putin, ayrıca Suriye'de yaşananların Rusya için bir yenilgi olmadığını söyledi.

Rusya, Suriye'deki üsleri bırakacak mı?

Putin, Rusya'nın Suriye'de kara kuvveti olmadığını, askeri varlığının bir hava kuvveti ve bir deniz üssüyle sınırlı olduğunu ifade etti.

Putin, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra Moskova'nın Hmeymim üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a götürdüğünü söyledi.

Putin, "Rusya, kendi isteği üzerine 4 bin İranlı savaşçıyı Suriye'den çıkardı. Moskova, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak için Hmeymim üssünü ve Tartus'taki üssü kullanmayı teklif etti" dedi.

Putin, Rusya'nın Suriye'deki üslerini bırakıp bırakmayacağının henüz bilinmediğini söylerken bunun yeni otoritelerle çıkarların örtüşmesine bağlı olduğunu söyledi. Putin, "Rusya, Suriye'de barış ve huzura güveniyor ve tüm taraflarla ilişkilerini sürdürüyor" dedi.

“İsrail, umuyoruz Suriye topraklarından çıkacak"

Putin, ayrıca “İsrail, umuyoruz Suriye topraklarından çıkacaktır. Ancak şu anda ilave asker gönderiyor ve orayı güçlendiriyor. Bu da uzun vadeli bir problem olacak” ifadelerini de kullandı.

"Kursk'u özgürleştireceğiz"

Konuşmasında Ukrayna'da üçüncü yılının sonuna yaklaşan savaş hakkında konuşan Putin, durumun önemli ölçüde değiştiğini aktardı. Öncelikli savaş hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediklerini belirten Rus lider, Kursk bölgesinin ne zaman geri alınacağı sorusu üzerine "Somut bir tarih söyleyemem, çocuklar orada savaşıyor. Ama kesinlikle Kursk'u özgürleştireceğiz" dedi.

Putin, Rus güçlerinin cephe boyunca ilerlediğini de söyledi.

ABD'ye 'teknolojik düello' daveti

Putin, Ukrayna'da kullanılan yeni orta menzilli balistik "Oreşnik" füzesinden de sözetti.

Putin, "Oreşnik füze sistemi modern bir silahtır. Oreşnik'in düşürülme şansı yok. ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir düello yapalım" ifadelerini kullandı.

"Trump'la bir gün görüşürsek eminim konuşacak şeylerimiz olur"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD'nin yeni başkanı Trump'la bir gün görüşürsek eminim konuşacak şeylerimiz olur" dedi.

Rus korgenerale suikast

Putin, Rus ordusunun nükleer savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral İgor Kirillov'a yönelik suikasta ilk kez değinerek, "Bu, birçok insanın hayatını tehlikeye atacak şekilde işlenmiş bir cinayettir. Kiev rejimi bu tür suçları defalarca işledi. Batı'dan bu tür saldırılar hakkında bir kez bile kınama gelmedi" dedi. Putin suikastı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz, son görüşmemizde Orta Doğu'daki durumu ele aldık" dedi.