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Son dakika... UCM Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı. Mahkeme, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Son dakika... UCM Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama emri çıkardı.

UCM, Netanyahu ve Gallant'ın, suç işlediğine inanmak için "makul gerekçeler" olduğunu bildirdi.

UCM, İsrail'in mahkemenin yargı yetkisini kabul etmesinin gerekli olmadığını ifade etti.  

Ayrıca Hamas liderlerinden El-Masri hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı.

Mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurlarının ve ailelerinin menfaatine olduğunu kaydetti.

UCM, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıkladı. 

Hamas lideri Deif hakkında da tutuklama emri çıktı

Lahey'deki mahkeme, açıklamasında Hamas lideri Muhammed Deif hakkında da tutuklama emri çıkardığını duyurdu. İsrail ordusu, Deif'in 13 Temmuz'da Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda öldüğünü açıklamıştı.

Hamas, Deif'in öldürüldüğünü teyit etmemişti. İsrail, Deif'in Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırısından sorumlu isimlerden biri olduğunu söylüyor.

58 yaşındaki Muhammed Deif, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın başındaydı.

"Terörizm için bir ödül..."

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasının UCM için "utanç verici" olduğunu söyledi.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid ise tutuklama kararlarının "terörizm için bir ödül" olduğunu savundu.

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