Trump’tan kaçmak isteyenlerden İtalya'ya yoğun ilgi: 1 Euro'ya ev almak için sıraya girdiler

Ollolai Belediye Başkanı, projeye diğer milletlerden de başvuru alınabileceğini ancak Amerikalıların başvurularının öncelikli olarak değerlendirileceğini söyledi.

Kasabanın internet sitesi, Amerikalılara özel olarak "Sardunya’nın muhteşem cennetinde Avrupa’ya kaçışınızı planlayın" çağrısıyla tanıtıldı.

Columbu, başvuruların açılmasının ardından bir gün içinde 30 bin başvuru aldıklarını ve sitenin 156 bin ziyaretçi çektiğini ifade etti.

Depopülasyon sorununa çözüm arayışı

Sardunya’nın Barbagia bölgesinde bulunan Ollolai, nüfusu giderek azalan bir dağ kasabası.

Yaklaşık bin 150 kişilik nüfusu büyük ölçüde yaşlı bireylerden oluşuyor. Columbu, projeyle amaçlarının ABD’nin iç siyasi meselelerine müdahale etmek olmadığını, yatırım ve istihdam yaratmak istediklerini belirtti.

Kasaba, 2018 yılında başlattığı “1 Euro’ya Ev” girişimiyle dikkat çekmişti. O dönem birçok alıcı, yıkık dökük durumdaki bu evleri satın alıp onarmış, ancak bu evlere tam zamanlı yerleşenlerin sayısı sınırlı kalmıştı.

Dijital göçebeler için yeni fırsatlar

Ollolai, özellikle uzaktan çalışan profesyonelleri çekmek için yeni bir girişim başlattı. Buna göre, dijital göçebelere üç seçenek sunuluyor: ücretsiz konaklama imkanı, yenilenmesi gereken 1 Euro’luk evler veya yaşanabilir durumdaki evler (100 bin euroya kadar). Ayrıca, satın alma sürecinde rehberlik edecek uzman ekipler de hazır bulunacak.

Geçmişte, kasabanın “Work from Ollolai” projesiyle 10 Amerikalı profesyonel, ayda yalnızca 1 euro ödeyerek buraya taşınmıştı.

Belediye Başkanı, yeni girişimin daha fazla uzaktan çalışabilen kişiyi kasabaya çekmesini umuyor.

“Trump da gelmek isterse buyursun”

Columbu, girişimin Ollolai’nin nüfusunu gençleştirmek ve yerel halkın yaşamını iyileştirmek amacı taşıdığını vurguladı.

Sardunya’nın doğal güzellikleri, güneşi, kültürü ve “mavi bölge” statüsüyle uzun yaşam avantajlarını sunduğunu belirtti.

Şakayla karışık, Trump’ın da yatırım yapmak isterse memnuniyetle karşılanacağını söyledi ancak bunun planın amacına ters düşeceğini ifade etti.