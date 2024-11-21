THY'de yeni dönem başlıyor: Yüz tanıma sistemi devreye alınacak

Türk Hava Yolları (THY) dijitalleşmede önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak ise uçağa biniş süreçlerini yüzde 50 oranında hızlandırmak için önemli bir projeyi devreye soktu.

İstanbul ve İzmir'de uygulanacak

Proje kapsamında uçağa biniş öncesi manuel olarak yapılan boarding işlemleri artık yüz tanıma sistemiyle gerçekleştirilecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sistem ilk olarak ABD'de Miami ve Boston Havalimanı'nda THY uçuşlarında denendi ve başarılı oldu. Yakın zamanda sistem İstanbul, İzmir ve Seul'de uygulanacak.

Biyometrik yolculuk başlıyor

THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç, "Dijitalleşmede liderlik basamaklarını tırmanmaya devam eden Türk Hava Yolları, biyometrik yolculuğa başlıyor. Miami ve Boston'da başlayan projemiz, biniş sürelerinde yüzde 50'ye varan hızlandırma imkânı sağlıyor. Yakında Seul, İzmir ve İstanbul'da da devreye almayı planladığımız temassız biniş süreçlerini yeni istasyonlar ve yeni yetkinlikler takip edecek" dedi.