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Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: Birçok ilde seferler iptal edildi

İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: Birçok ilde seferler iptal edildi
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İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Aynı sebeple Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.

BUDO'da sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Bazı İDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı dış hat vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Çanakkale Boğaz hattında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarından dolayı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale-Eceabat hattında seferlerin Eceabat'tan 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek, Çanakkale'den 08.00, 10.00, 12.00 gibi çift saatlerde, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise Kilitbahir'den 10.00, 12.00 gibi çift, Çanakkale'den 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek saatlerde yapılacağı kaydedildi.

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