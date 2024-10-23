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Starlink, Kosova’da internet hizmeti sağlayacak

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet ağı Starlink'in, ülkede internet hizmeti sunması için yetkilendirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Starlink, Kosova’da internet hizmeti sağlayacak
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, Elektronik ve Posta İletişimi Düzenleme Kurumunca uydu internet erişim hizmetleri sağlayan Starlink şirketine, ülkede internet hizmeti sağlamasına yönelik genel yetkinin verildiğini söyledi.

Yetkilendirmenin Kosova'da dijital altyapının geliştirilmesi için önemli bir adımı teşkil ettiğini belirten Kurti, bunun, ülkenin her köşesinde internete erişmek için fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Kurti, Starlink’in doğal afetler veya diğer ulusal acil durumlar sırasında kritik iletişimin sağlanmasında son derece önemli olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz internet hizmeti alan bölgelerinde internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerinde çalıştığı uzay tabanlı bir sistem. Bu sistemle Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan binlerce Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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