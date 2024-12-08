Suriye'de bir devrin sonu: Başbakan iktidarı devretmek üzere böyle yola çıktı

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali, görevini geçiş hükümetine devretmeye hazır olduğunu duyurdu.

Evinden alınıp götürüldü

Bu açıklamanın ardından, silahlı bir grup Celali'nin evine giderek onu, yönetimi 'Askeri Operasyonlar İdaresi'ne devretmesi için Şam'daki bir otele götürdü. O anlar, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırarak gündem oldu.

'Suriye'den ayrılmayacağım'

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi-El Celali, “Bu sabah iktidarı devretmeye hazır olarak Bakanlar Kurulu'nda olacağım. Suriye'den ayrılmayacağım. Suriye halkının seçeceği her türlü lidere razı geleceğiz.” demişti.