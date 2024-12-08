  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Suriyeliler sınır kapılarına gitmeye başladı
Takip Et

Suriyeliler sınır kapılarına gitmeye başladı

Esed rejiminin devrilmesi sonrası Türkiye’den ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli mülteciler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriyeliler sınır kapılarına gitmeye başladı
Takip Et

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, ülkelerindeki çatışmaların azalması ve bazı bölgelerde güvenliğin sağlanmasıyla birlikte, gönüllü olarak Suriye'ye dönmeye başladı. Bu dönüşler, sınır kapılarında yoğunluklara neden oluyor.

Sınır kapılarında yoğunluk artıyor

Özellikle Kilis Öncüpınar ve Gaziantep Karkamış sınır kapılarında, Suriye'ye dönüş yapmak isteyen Suriyelilerin oluşturduğu kalabalıklar dikkat çekiyor. Günlük geçiş sayılarında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Güvenli bölgelere dönüşler teşvik ediliyor

Türk yetkililer, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terörden arındırılan bölgelere dönüşleri teşvik ediyor. Bu bölgelerde altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli düzenlemeler yapılmış durumda.

Gönüllü geri dönüş programları devrede

Türkiye, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile iş birliği içinde, gönüllü geri dönüş programları düzenliyor. Bu programlar kapsamında, dönenlerin güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemler alınıyor.

Dönüşlerin sürdürülebilirliği tartışılıyor

Uzmanlar, Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerinin sürdürülebilirliği konusunda çeşitli görüşler dile getiriyor. Suriye'deki mevcut durumun, dönenlerin uzun vadeli yerleşimi için yeterince güvenli olup olmadığı tartışılıyor.

Uluslararası toplumun rolü önemli

Uluslararası toplumun, Suriyeli mültecilerin güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerini desteklemesi gerektiği vurgulanıyor. Bu kapsamda, Suriye'deki yeniden inşa çalışmalarına katkı sağlanması ve dönenlerin entegrasyonunun desteklenmesi önem taşıyor.

Hazine yarın devlet tahvili ihalesi düzenleyecekHazine yarın devlet tahvili ihalesi düzenleyecekEkonomi

 

Gündem
Emlak danışmanlarından ortak talep: 'E-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti zorunlu olsun'
Emlak danışmanlarından ortak talep: 'E-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti zorunlu olsun'
Mahfi Eğilmez tek tek açıkladı: Suriyeliler ülkelerine dönerse Türkiye ekonomisi ne olur?
MAHFİ EĞİLMEZ TEK TEK ANLATTI!
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü
Hakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine dönebilir
Hakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine dönebilir
Ankara'da korkunç Kaza! 5 kişilik aile yaşamını yitirdi: Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
Ankara'da korkunç Kaza! 5 kişilik aile yaşamını yitirdi: Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti
Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti