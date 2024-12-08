Suriyeliler sınır kapılarına gitmeye başladı

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, ülkelerindeki çatışmaların azalması ve bazı bölgelerde güvenliğin sağlanmasıyla birlikte, gönüllü olarak Suriye'ye dönmeye başladı. Bu dönüşler, sınır kapılarında yoğunluklara neden oluyor.

Sınır kapılarında yoğunluk artıyor

Özellikle Kilis Öncüpınar ve Gaziantep Karkamış sınır kapılarında, Suriye'ye dönüş yapmak isteyen Suriyelilerin oluşturduğu kalabalıklar dikkat çekiyor. Günlük geçiş sayılarında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Güvenli bölgelere dönüşler teşvik ediliyor

Türk yetkililer, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terörden arındırılan bölgelere dönüşleri teşvik ediyor. Bu bölgelerde altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli düzenlemeler yapılmış durumda.

Gönüllü geri dönüş programları devrede

Türkiye, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile iş birliği içinde, gönüllü geri dönüş programları düzenliyor. Bu programlar kapsamında, dönenlerin güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemler alınıyor.

Dönüşlerin sürdürülebilirliği tartışılıyor

Uzmanlar, Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerinin sürdürülebilirliği konusunda çeşitli görüşler dile getiriyor. Suriye'deki mevcut durumun, dönenlerin uzun vadeli yerleşimi için yeterince güvenli olup olmadığı tartışılıyor.

Uluslararası toplumun rolü önemli

Uluslararası toplumun, Suriyeli mültecilerin güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerini desteklemesi gerektiği vurgulanıyor. Bu kapsamda, Suriye'deki yeniden inşa çalışmalarına katkı sağlanması ve dönenlerin entegrasyonunun desteklenmesi önem taşıyor.