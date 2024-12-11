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Suriye'de cihatçılar, Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın babası olan ve ülkeyi yaklaşık 30 yıl boyunca yöneten Hafız Esad'ın Lazkiye Kardaha'daki mezarı yakıldı. Silahlı bazı kişilerin yanan mozolenin etrafında slogan attıkları görüntüler paylaşıldı

Haber Merkezi
AA
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Suriye'de cihatçılar, Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi
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El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğünde Beşar Esad yönetimini deviren gruplar, Suriye'nin Lazkiye kentinde eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi.

2000 yılında ölen eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarının ateşe verilip tahrip edildiği görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Hafız Esad, 1971'den 2000 yılına kadar devlet başkanlığı yapmıştı. 10 Haziran 2000'de hayatını kaybeden Hafız Esad, memleketi Lazkiye'ye bağlı Kardaha'da defnedilmişti. Hafız Esad'ın ölümünün ardından oğlu Beşar Esad yerine geçmişti.

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