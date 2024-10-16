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Suudi Arabistan'a Galata Kulesi inşa ettiler! Ziyaret ücreti ise şaşırttı

İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’nin minyatürü, Suudi Arabistan’da inşa edildi. Bu dikkat çeken yapının en çok konuşulan yönü ise giriş ücreti oldu.

Haber Merkezi
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Suudi Arabistan'a Galata Kulesi inşa ettiler! Ziyaret ücreti ise şaşırttı
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Suudi Arabistan’ın Riyad şehrindeki bir tema parkı, minyatür Galata Kulesi ile dikkat çekici bir görünüme kavuştu. İstanbul’un ikonik yapılarından biri olan Galata Kulesi’nin burada inşa edilmesi, büyük ilgi uyandırdı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği tema parkında, minyatür kuleye ek olarak İstiklal Caddesi’nin simgesi olan tramvay ve Kapalı Çarşı’nın kapısı da yer aldı.

Ziyaret ücreti ise şaşırttı

Tema parkı, Galata Kulesi'nin inşasının ardından ziyaretçilerin fotoğraf ve video çekmek için en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi. Riyad'daki Galata Kulesi'ni görmenin bedeli ise 109 Suudi Arabistan riyali yani yaklaşık bin TL olarak belirlendi.

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