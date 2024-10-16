TSK, organ nakli bekleyen hastalar için harekete geçti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen iki kişi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçaklarla Konya’dan Antalya ve İstanbul’a kalp ve akciğer nakil organlarının taşındığını duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Acil organ nakli bekleyen 2 vatandaşımız için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait B-200 tipi uçak ile Konya'dan Antalya'ya kalp grefti, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile de Konya'dan İstanbul'a akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
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