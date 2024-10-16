Pentagon’dan İHA’lara karşı savunma sistemi hamlesi! 250 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

Pentagon ile Anduril Industries ABD güçlerini İHA saldırılarına karşı koruyacak yeni sistemin tedariki için 250 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Defense News tarafından yapılan habere göre sözleşme kapsamında, ABD Savunma Bakanlığı 500 adet Roadrunner otonom hava aracının yanı sıra firmanın düşman sistemlerini karıştırmak için uçaklara entegre edilebilen taşınabilir Pulsar elektronik harp kabiliyetini de tedarik edecek. Böylece sistemin, uçaklara entegre edilerek düşman sistemlerini karıştırma ve bozma işlevi görmesi amaçlanmakta.

Şirketten yapılan açıklamada, “Bu son sözleşme, Anduril’in savunma inovasyonunu desteklemek, ABD güçlerini korumak için hızlı ve ölçeklenebilir çözümler sağlamak amacıyla kendi araştırma ve geliştirme çalışmalarına yatırım yapma taahhüdünü vurguluyor.” ifadelerine yer verildi. Anduril sözcüsü, güvenlik endişeleri nedeniyle Savunma Bakanlığı müşteri adını vermeyi reddetti, ancak sözleşmenin ABD güçlerinin İHA’lardan kaynaklanan önemli tehditlerle karşı karşıya olduğu öncelikli bölgelerdeki birden fazla askeri hizmete hizmet edeceği belirtildi. Teslimatların ise bu yıl başlayacağı ve 2025’in sonuna kadar devam edeceği şirket tarafından açıklandı.

Şirket, aynı zamanda ABD Özel Harekat Komutanlığı (SOCOM) ile İHA karşıtı donanım ve yazılım tedarik etmek üzere 10 yıllık, süresiz teslimatlı, süresiz miktarlı, 1 milyar dolara kadar ulaşan bedel ile bir sözleşme imzalamıştı. Ancak Anduril sözcüsü, söz konusu sözleşmenin SOCOM ihalesinin bir parçası olup olmadığını doğrulamadı.

Bahse konu anlaşma Ocak 2022’de duyurulmuş olup aynı yılın ilerleyen zamanlarında SOCOM, Anduril’e Roadrunner teknolojisi için 12.5 milyon dolarlık bir ihale vermişti. SOCOM ayrıca 2024 mali yılı bütçesinde yine Roadrunner için 19 milyon dolarlık bir talepte bulundu.

Roadrunner Otonom Hava Aracı (AAV)

Anduril tarafından geliştirilen Roadrunner, çift turbojet motorlara ve çeşitli görevleri destekleyebilen modüler faydalı yük konfigürasyonlarına sahip, yeniden kullanılabilir, dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL), operatör denetimli bir Otonom Hava Aracıdır (AAV). Roadrunner-M, ise Roadrunner’ın çeşitli hava tehditlerini tanımlayabilen, önleyebilen ve yok edebilen veya güvenli bir şekilde kurtarılabilen ve sıfıra yakın maliyetle yeniden fırlatılabilen, yer tabanlı hava savunması için tasarlanmış yüksek patlayıcılı bir önleme varyantıdır.