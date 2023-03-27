SVB'nin mevduat ve kredilerini satın aldı

First Citizen Bank & Trust Co, batan Silicon Valley Bank'ın mevduat ve kredilerini Federal Mevduat Sigorta Fonu'undan (FDIC) satın almak için anlaştı.

FDIC yaptığı açıklamada, tüm mevduatların FDIC güvencesinde olmaya devam edeceğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre First Citizen Bank, Silicon Valley Bank'ın 72 milyar dolarlık varlıklarını 16,5 milyar dolar iskonto ile satın aldı.

FDIC açıklamasında, Silicon Valley Bank'ın batmasının Mevduat Sigorta Fonu'na maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar olarak tahmin edildi.

Yapılan anlaşma çerçevesinde FDIC, First Citizen BancShares'den 500 milyon dolar tutarında hisse aldı.

SVB'nin 17 şubesi bugün First-Citizens olarak açılacak.